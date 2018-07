Molti tifosi sperano di vedere Cristiano Ronaldo alla Juventus già domani, 7/07 come giorno perfetto per la sua presentazione. In realtà difficilmente l'affare sarà chiuso entro domani e lo assicura anche il Mundo Deportivo. La chiusura di questo affare non sarà imminente perché ci sono ancora diverse cose da risolvere ma comunque il quotidiano catalano si dice fiducioso sul trasferimento di Ronaldo alla Juventus, presto o tardi.