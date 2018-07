Intervenuto a Sky Sport, il direttore di Marca Juan Ignacio Gallardo ha parlato dell'affare Ronaldo: "Chiaramente Cristiano sarà protagonista della prima pagina anche domani. Spiegheremo come e perchè si è arrivati a questo punto dell'affare. Non è fantamercato, la Juventus è la realtà. Cristiano è chiaro, la sensazione è che decisamente più lontano dal Real che vicino. E' ferito e offeso dai Blancos, o succede qualcosa di clamoroso per tenerlo o parte. L'offerta della Juventus è chiara, Andrea Agnelli ha parlato più volte con Cristiano. La riunione di stasera sarà indicativa, i sostituti, nonostante le smentite, saranno uno tra Neymar e Mbappè. La riunione tra Perez e Mendes è attesa a minuti, si attende l'offerta ufficiale della Juventus e la trattativa decollerà. Il favorito per il dopo Cristiano è Neymar, sono sette mesi che si lavora sottotraccia e con cautela. Con l'entourage del brasiliano procede tutto spedito, si attende il sì del giocatore e poi ci sarà l'affondo con il Psg. Il Real ha smentito che ci sia l'offerta ufficiale per Neymar, ma non ha smentito interessi e trattative, badate bene a questo. I tifosi del Real non la prenderebbero male la partenza di Ronaldo, anzi, c'è un po' di freddezza. Per domani proporremo anche una fotogallery della storia di Ronaldo a Madrid, un nostro saluto".