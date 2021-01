In estate si sa che uno degli obbiettivi principali della Lazio, su richiesta di Inzaghi, era quello di trovare un portiere di pari livello con Strakosha per assicurare un rendimento importante in una stagione ricca di impegni e con l'incubo Covid. Alla fine la scelta della società è ricaduta su Pepe Reina, il quale ha anche soffiato il posto a Strakosha. Prima però il club capitolino aveva chiesto informazioni anche su Rui Silva. Come riporta El Mundo Deportivo infatti, l'attuale portiere del Granada che avrebbe trovato l'accordo col Betis, in passato era stato sondato da diverse squadre. In Italia si erano fatte avanti Milan, Inter e Lazio.