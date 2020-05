Uno scambio senza precedenti. Juventus e Barcellona parlano, si siedono virtualmente al tavolo delle trattative e ragionano sui possibili scambi di giocatori, di cartellini, validi per poter fare mercato nonostante tutte le complicazioni economiche portate dal Coronavirus. Miralem Pjanic e Mattia de Sciglio sono i nomi bianconeri sul piatto e due delle possibili firme del Barcellona per l'estate, a cui Sport ha addirittura dedicato la prima pagina odierna. Il quotidiano, molto vicino alle vicende blaugrana, spiega come l'affare possa strutturarsi facilmente, visto che la Juve sta già trattando l'arrivo di Todibo e uno tra Rakitic, Arthur e Arturo Vidal. Le parti parlano e spingono per un accordo.