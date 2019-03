Casemiro è stato a un passo dalla Juventus già prima di vestire la maglia del Real Madrid, con cui ha vinto le ultime tre Champions League consecutivamente. Secondo quanto riportato da Don Balon in Spagna, però, la pista di mercato potrebbe clamorosamente riaprirsi in estate. Il centrocampista classe '92, infatti, sarebbe sulla lista dei possibili partenti dai Blancos e i bianconeri, al pari del Milan, sarebbero tra i club maggiormente interessati al brasiliano in ottica futura. Attenzione, poi, al possibile inserimento del Paris Saint-Germain, che da tempo segue Casemiro.