C'è aria di rivoluzione in casa Juve, soprattutto alla luce di quanto maturato in questa stagione che, ha lasciato per la prima volta Madama a secco di trofei dopo 10 lunghi anni di dominio e conquiste. E' inevitabile cominciare a mettere le basi dal mercato, tra trattative da intavolare e rinnovi da definire. Di lavoro da fare ce n'è molto e uno dei casi che richiede maggiore attenzione è quello legato al futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo deve ancora capire se resterà all'ombra della Mole o se invece, farà ritorno in Spagna. Nel frattempo, stando a quanto riportato dal quotidiano iberico As, la Juve non sembra intenzionata a versare i 35 milioni di euro per il riscatto del Canterano, lasciando intendere che se ne farà solo nel caso in cui i Colchoneros abbassino notevolmente le pretese.