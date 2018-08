A Madrid oltre ad Alessandro Antonello, Piero Ausilio e Giovanni Gardini, c’è anche Steven Zhang, che ha viaggiato insieme alla squadra e che potrebbe anche trattenersi qualche giorno in più nella capitale spagnola. Ore convulse per la dirigenza nerazzurra, che domani sera giocherà in amichevole contro l’Atletico di Diego Simeone, ma che resta in attesa di un’apertura da parte di Florentino Perez, fino a questo pomeriggio fermo sulla decisione di non lasciar partire Luka Modric, già in piena sintonia con il club di corso Vittorio Emanuele per il suo trasferimento a Milano.



L'ARGINE RESISTE, L'ARGINE CROLLA - Dalla Spagna ne sono convinti: “Modric se queda”, ma il calciatore - filtra da fonti vicine al suo entourage - non ha alcuna intenzione di fermarsi di fronte al primo no di Perez, forse intimidito da una piazza storicamente esigente, che in questa estate ha già dovuto digerire gli addii di Zidane e Ronaldo. Entrambe partenze con le sembianze di una fuga, con l’esigenza di cercare altrove stimoli ormai svaniti in maglia blanca dopo 4 Champions vinte in 5 anni. Come un ciclo che finisce, il vecchio che deve in qualche modo lasciare spazio al nuovo. E questo è un concetto che spaventa anche a Madrid, dove solitamente sanno farsi trovare pronti con le alternative a suon di milioni di euro. L’addio di Modric rappresenterebbe la falla definitiva nell’ormai malandato argine, lo sa bene anche Perez, che proprio per questo motivo tenta la strenua resistenza.



GIOCO DI NERVI - Da Milano bocche cucite sull’argomento, nessun segnale di apertura: attesa sfiancante. Attesa e speranza, perché i dialoghi della scorsa settimana hanno indotto i nerazzurri a poterci credere, anche se con fare misurato, dato che dall’altro lato ci sono Perez e il Real Madrid, che in queste ore sembra pronto alla controffensiva, proponendo al calciatore il rinnovo del contratto con un lauto aumento, almeno secondo “Marca”, che spiega come Modric arriverà a guadagnare quanto Sergio Ramos. Se accetterà lo sapremo nelle prossime ore, fonti vicine al calciatore giurano che saranno 48 ore caldissime, mentre dalla Spagna danno per certo la permanenza del centrocampista a Madrid. È anche un gioco di nervi.