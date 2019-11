Pallone d’Oro a Messi: lo anticipa il Mundo Deportivo, in vista dell’assegnazione prevista lunedì prossimo. Secondo il quotidiano sportivo catalano, ieri gli inviati di France Football, che assegna il trofeo, sarebbero stati a Barcellona per intervista e foto col vincitore. Una indiscrezione che non convince gli analisti di Snai, per i quali il favorito numero uno continua a d essere il difensore del Liverpool Virgil van Dijk. Il premio all’olandese, riporta Agipronews, è a bassa quota, 1,50, mentre per Messi c’è giusto un ritocco al ribasso, dal 3,25 di qualche giorno fa al 2,75 attuale. Cristiano Ronaldo completa il podio dei favoriti a 4,00. Fuori causa tutti gli altri, a cominciare dal trio del Liverpool Salah-Alisson-Manè a 20. Per Messi sarebbe il sesto Pallone d’Oro, quello che gli consentirebbe di staccare di nuovo proprio Ronaldo, fermo a quota cinque.