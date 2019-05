Secondo quanto riferisce El Desmarque, il Siviglia nutre grande fiducia di riportare in Spagna il centrocampista classe '92 della Lazio Luis Alberto, che non sarà a disposizione di Inzaghi nemmeno per l'ultimo match di campionato contro il Torino dopo aver saltato anche quello col Bologna. Il presidente biancoceleste Lotito chiede però non meno di 30 milioni di euro per il suo calciatore, sotto contratto fino a giugno 2022.