Il quotidiano spagnolo As, molto vicino alle vicende del Real Madrid, ha fatto il punto sul futuro di Brahim Díaz: il Milan avrebbe deciso di comprare lo spangolo ma non sono previsti incontri prima della fine del calciomercato invernale. La richiesta del Real Madrid è di 20 milioni ma non è detto che i Blancos decidano di riportare a casa il talento spangolo.