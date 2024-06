AFP via Getty Images

Dalla Spagna: tutti pazzi per Barella, perfetto per il post Modric al Real Madrid

10 minuti fa



La prestazione di Nicolò Barella, durante Italia-Albania, non è passata inosservata e all'estero stanno celebrando il centrocampista azzurro dell'Inter. Il quotidiano spagnolo Marca lo consiglia al Real Madrid per il dopo-Modric.



"L'Italia ha avuto una reazione da campionessa e il suo simbolo è stato Barella. Era arrivato con un infortunio e ha giocato una partita scandalosa, in senso positivo. Non solo per il suo golazo, una cannonata a 95km/h dal limite dell'area, arrivata con l'esterno. Non sarebbe un brutto ricambio per Luka Modric nel Real Madrid, qualora dovesse andarsene, qui lo dico e qui non lo nego - si legge sulle colonne del quotidiano spagnolo -. Il centrocampista dell'Inter ha giocato ovunque: difesa, attacco, in mezzo al campo e sugli esterni, nella costruzione e nella finalizzazione. Non ha mai smesso di correre e, in un mercato povero di centrocampisti, vale quanto pesa in oro: corre, distribuisce e segna. Basta pensare che ha segnato più gol in Nazionale (10) di Totti (9). Siamo di fronte a un centrocampista di altissimo profilo, di un'altra pasta. Uno dei migliori d'Europa".