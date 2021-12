Il giornale spagnolo Sport riporta che ci sarebbe stato un incontro tra Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, e Federico Pastrorello per portare Federico Bernardeschi in Catalogna. Il 26enne esterno italiano è in scadenza con la Juventus e, sempre secondo la testata iberica, le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane.