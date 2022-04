Nicolò Zaniolo potrebbe essere la "Stella" del prossimo calciomercato della Juventus. Proprio come quella del mercato invernale è stata Dusan Vlahovic. A riportarlo sono le indiscrezioni riferite da Fichajes.net il giocatore sarebbe addirittura un tassello fondamentale per la Juventus per poter provare a vincere la prossima Champions League.