Una delle panchine più importanti del calcio mondiale si libererà a fine stagione a prescindere da come finirà questa lunga e combattuta annata. Si tratta di quella del Real Madrid perché secondo quanto riportato da Goal.com, Zinedine Zidane oggi ha parlato con la squadra e ha confermato che a fine stagione dirà addio e lascerà le Merengues.



La corsa alla panchina del Real Madrid a questo punto si apre ufficialmente e ha già almeno un candidato Forte. Si tratta di Massimiliano Allegri, ex Juventus e ufficialmente libero e voglioso di tornare in corsa. Per Zidane, invece, non c'è nei programmi la voglia di fermarsi, bensì quella di rimettersi subito in gioco con una nuova panchina. Proprio quella della Juventus, che dirà addio ad Andrea Pirlo, è una delle possibilità per il suo futuro, ma al momento le possibilità di arrivare al suo ricco ingaggio sono percorribili solo in caso di Champions.