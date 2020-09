Sorpresa per il futuro di Luis Suarez? Oggi il Pistolero ha svolto l'esame di lingua italiana a Perugia ma il suo trasferimento alla Juve è ormai saltato. ​E tra le possibili soluzioni per il futuro spunta l'Inter. Come scrive il giornalista di Mundo Deportivo Francesc Aguilar su Twitter: “Non si parla di Inter, ma se Luis Suarez ottiene la nazionalità italiana, il club nerazzurro potrebbe aspettare di soppiatto per prendere l’uruguaiano se viene liberato dal Barcellona”.