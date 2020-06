La Serie C è sempre più prossima al ritorno in campo, che potrebbe avvenire già alla fine del mese di giugno.. Questa data sarà decisiva perché porterà ad una decisione definitiva su quelle che saranno le effettive modalità di ripresa del campionato,Le graduatorie definitive saranno stabilite mediante il calcolo dei punteggi, con lache sarà calcolata in base alle gare casalinghe ed esterne,. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,, mentre altri otto sono ancora in attesa di capire se potranno affrontare i playoff. Il tutto resta comunque congelato in attesa di provvedimenti ufficiali, che possano consentire alla squadre di riorganizzarsi in modo preciso e puntuale., in modo da evitare leche avevano creato non pochi malumori in capo alle società oggetto del possibile provvedimento. La formula in questo caso dovrebbe riguardare. L'incrocio prevederà scontri tra la quartultima e l'ultima e tra la terzultima e la penultima,. Le due vincenti invece si affronteranno in una finalina che decreterà l'ultima retrocessa. Come detto, però, queste sono, con il Consiglio Federale che sarà decisivo per formalizzare in tutti i suoi dettagli la ripresa del campionato di Serie C,