Zlatan Ibrahimovic è più vicino al ritorno nella nazionale svedese, con cui ha disputato l'ultima partita nell'Europeo 2016 contro il Belgio. A riferirlo è il portale Svenskfotboll, che racconta di un incontro avvenuto in giornata a Milano tra l'attaccante rossonero, il ct Hakan Sjostrand e il capitano della formazione scandinava Janne Andersson.



I tre hanno chiarito le proprie posizioni dopo i polemici botta e risposta delle passate settimane e potrebbero rivedersi nei prossimi mesi per valutare una convocazione di Ibrahimovic in occasione del prossimo raduno, previsto per marzo. "E' stato un meeting molto positivo e gratificante e vogliamo continuare a parlare. Quando Zlatan ha aperto a un ritorno, mi è sembrato naturale e importante cercare di fissare un incontro il primo possibile", ha dichiarato Andersson.