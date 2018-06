Il Napoli guarda ancora in Svizzera, in cerca di rinforzi per la prossima stagione. Il portale 20 Minuten lancia il nome di Djibril Sow, centrocampista di ventuno anni dello Young Boys. Con Passaporto svizzero e senegalese, il giocatore è stato seguito anche dalla Juventus in passato: la sua mattonella è quella davanti alla difesa, posizionandosi prevalentemente in mediana.