La Lazio fa sul serio per Vedat Muriqi: come riporta in Turchia Aksam.com, l'attaccante kosovaro sarebbe il sostituto perfetto di Felipe Caicedo, che a fine stagione potrebbe lasciare la Lazio per chiudere altrove la carriera. L'attaccante ecuadoreno ha tantissimo mercato, esattamente come Muriqi.



MERCATO LAZIO - Sulla punta del Fenerbahce sono vigili in molti: in Premier il West Bromwich è interessata, così come gli Spurs del Tottenham. Dalla Ligue 1 il Rennes potrebbe inserirsi, ma il Fenerbahce vuole monetizzare e ha tutto l'interesse per un'asta: deve anche, da clausola, dare il 15% della cessione al Rizespor. In tempi di crisi economica, il Fenerbahce vuole costruire un tesoretto grazie a Muriqi per potersi muovere sul mercato.