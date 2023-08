Il club di Istanbul vuole rispondere sul mercato al Galatasaray, che ieri ha presentato Hakim Ziyech , con il centrocampista bosniaco, che continua a essere la prima scelta. L'affare però è molto complicato, il Milan per il cartellino dell'ex Empoli continua a chiedere una cifra vicina ai 12-13 milioni di euro, mentre il FenerUna posizione che secondo quanto scrive Sabah potrebbe cambiare nelle prossime ore: sarebbe pronta un'offerta a Moncada e Furlani di 8 milioni di euro. Krunic, che ha già detto sì a un contratto di quattro anni a oltre 3 milioni di euro netti a stagione, non ha però intenzione di forzare la manoche domani lo schiererà titolare nell'esordio di campionato contro il Bologna.Il Fenerbahçe ha bisogno di un rinforzo in mezzo, se nei prossimi giorni non verranno trovati gli argomenti economici con il Milan per Krunic valuterà altri profili. Due i nomi sulla lista,dell'Arsenal, corteggiato anche dalla Juventus,centrocampista del Congo nato a Parigi, in scadenza nel 2026 con il Cagliari. L'Equipe parla addirittura di una proposta in arrivo da 5 milioni di euro, ma difficilmente Ranieri lascerà partire il suo pilastro di centrocampo.