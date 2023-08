Dalla Turchia questa mattina arrivano notizie circa un rilancio importante del Fenerbahce per Rade Krunic, centrocampista del Milan classe 1993, in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2025. Il club turco sembra determinato a portare a termine una tratattiva che negli ultimi giorni ha visto l'alternarsi di sensazioni positive e di repentine chiusure.



LA TRATTATIVA - Krunic e Fenerbahce l’accordo è stato già trovato, con un ingaggio triplicato: dagli attuali 1,2 milioni di euro netti ai 3-3,5 promessi dai turchi. Una cifra che ha spinto il giocatore a volere la cessione e a spingere per il trasferimento. Fra i due club, invece, fino a ieri c'era ancora una distanza economica tra quanto il Milan valuta il giocatore e quanto i turchi sono disposti ad offrire. Il Fenerbahce ha proposto, verbalmente e tramite intermediario, prima 4 milioni di euro, poi 7, a condizione che il pagamento possa avvenire in rate e non in un’unica soluzione. Il Milan ha addirittura alzato la richiesta nel corso della trattativa, passando dagli iniziali 10 milioni agli attuali 12-15. Parallelamente il Milan ha provato a lavorare anche un rinnovo del centrocampista. Ora dalla Turchia parlano di un rilancio del Fenerbahce, con la possibilità di arrivare a una chiusura della trattativa con un punto di incontro a metà strada fra le posizioni di chi vende e di chi compra.