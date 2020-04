L'ex allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, dopo tre grandi stagioni a Genova e una parentesi negativa a Milano, è pronto al rilancio con un nuovo progetto stimolante. L'avventura, per il mister nato a Bellinzona, potrebbe essere esotica, in Turchia, sponda Galatasaray.



Secondo i media locali la squadra di Istanbul avrebbe puntato il mister per la sua capacità di formare e sfornare talenti. Sulla lista del Galatasaray però stando a Sabah Spor ci sarebbe anche un altro ex blucerchiato, ossia Eusebio Di Francesco, oltre a Laurent Blanc e Marc Wilmots.