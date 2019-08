Durmisi in Turchia, è solo questione di tempo e dettagli. La Lazio deve sistemare un paio di operazioni in uscita, tra cui l'esterno danese e Wallace. Tare lavora per portare l'ex Betis al Fenerbahce: c'è accordo sulla formula, il prestito, ma la Lazio vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto.



MERCATO LAZIO - Alla corte di Inzaghi Durmisi non ha trovato spazio durante la scorsa stagione, Tare in estate nel suo ruolo ha prelevato Jony dal Malaga. Per Durmisi non c'è più spazio. Dalla Turchia ne sono certi, la Lazio vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto a 4 milioni, il club del Faro punta sull'ambizione e la voglia di riscatto del danese. Pochi dettagli da limare, il passaggio di Durmisi in Turchia è questione di ore.