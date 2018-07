Retroscena direttamente dalla Turchia in merito alla trattativa tra Galatasaray e Inter per il trasferimento definitivo di Yuto Nagatomo al Cimbom. Secondo Futbol Arena, prima della definizione dell'accordo per il giapponese, la dirigenza nerazzurra avrebbe proposto a quella turca uno scambio con il difensore centrale Serdar Aziz. Nello specifico, la proposta last minute è stata di Nagatomo e 3 milioni per il cartellino del 27enne giallorosso. Opzione rifiutata prontamente dal Galatasaray.