in ogni sessione di mercato, a partire almeno dal famoso pizzino di Fabio Paratici. E anche la campagna trasferimenti in corso non fa eccezione. Secondo il sito turco Fanatik, infatti, il Galatasaray avrebbe trovato, un esterno mancino abituato a giocare a destra. L'acquisto del brasiliano dallo Shakhtar Donetsk, sempre secondo Fanatik,Secondo i turchi,Una cifra inferiore ai 35 milioni fissati dalla clausola rescissoria stabilita al momento dell'arrivo del classe 1999 a Istanbul dalla Roma, durante il mercato invernale della stagione 2022-23, maa convincere il Gala.Per quanto riguarda la Juve, il discorso di fondo è lo stesso che ripetiamo per ogni trattativa, da Lukaku-Vlahovic in giù:. E in particolare nel settore di centrocampo, sono tanti i giocatori che Cristiano Giuntoli deve piazzare prima di poter pensare a nuove entrate, Zaniolo compreso.