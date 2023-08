Secondo il sito turco Fanatik le strade tra Nicolò Zaniolo e il Galatasaray potrebbero separarsi dopo soli sei mesi. Fanatik parla di una trattativa in corso con la Juventus e fonti vicine al club affermano che l'offerta finale è salita a 30 milioni di euro, bonus compresi. Cifra inferiore ai 35 milioni della clausola rescissoria, ma che potrebbe essere sufficiente per dare il via libera alla cessione dell'ex giocatore della Roma.