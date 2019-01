La Roma si tiene stretto Cengiz Under. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il club giallorosso ha respinto un'offerta di 60 milioni di euro dell'Arsenal per l'esterno turco. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, anche il Bayern Monaco nei mesi scorsi ha manifestato il suo interesse per l'ex giocatore dell'Istanbul Basaksehir, facendo visionare Under in più di un'occasione. Più recentemente si è fatta particolarmente pressante la corte dei Gunners, alla ricerca di un sostituto di prospettiva di un Ozil sempre più ai margini del progetto, ma per il momento la Roma ha risposto picche, pronta a scatenare un'asta nella prossima estate.