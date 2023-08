Il mercato del Milan non è finito, in entrata e in uscita. Dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle, Moncada e Furlani stanno lavorando su fronte partenze: oltre a Fodé Ballo-Touré e Charles De Ketelaere, va monitorata con attenzione la situazione Rade Krunic. Secondo quanto riporta Sports Digitale nelle ultime ore è arrivata un'offerta ufficiale da parte del Fenerbahçe, dove gioca l'amico e connazionale Edin Dzeko.



CE' IL PREZZO - Pioli considera Krunic un jolly di centrocampo, non vorrebbe privarsi di lui, ma di fronte a un'offerta importante, almeno 15 milioni di euro, il Milan potrebbe decidere di cederlo. L'ex Empoli, 30 anni il prossimo 7 ottobre, ha un contratto fino al 2025 da circa 1,2 milioni di euro netti.