L'esperienza a Napoli di Andrea Petagna finora non è stata indimenticabile. Complice la presenza sia di Osimhen che Mertens, lo spazio per l'ex Spal non è stato tantissimo e quando ha avuto l'opportunità non è riuscito ad esprimersi al meglio.



Petagna è un giocatore molto appetito sul mercato. Su di lui sembra essere piombato anche un nuovo club: secondo il quotidiano turco Fotomaç, il Besiktas è alla ricerca di un nuovo centravanti e avrebbe individuato in Petagna il prossimo punto di riferimento del suo attacco.