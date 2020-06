In Turchia ne sono certi: il nome nuovo per il centrocampo della Lazio gioca in Super Lig. Secondo il portale Fanatik, la Lazio avrebbe messo la freccia per mister X Anastasios Bakasetas, centrocampista offensivo greco acquistato dall'Alanyaspor per 500 mila euro dall'AEK Atene. Fisico importante e piedi buoni, ha un buon tiro dalla distanza e ama inserirsi partendo dalla trequarti per poi andare a finalizzare.



MERCATO LAZIO - L'attuale società del classe '93 chiederebbe per il suo cartellino cinque milioni di euro. Numero 11 del club turco, tra Lazio e Alanyaspor ci sarebbero già stati dei contatti. Nella stagione in corso, Bakasetas ha collezionato 33 presenze, dieci gol e cinque assist.