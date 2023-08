Secondo il media turco SportsDigitale, il Fenerbahce ha fatto una nuova offerta di 7 milioni di euro al Milan per Rade Krunic, seguendo una precisa richiesta dell'allenatore del Fenerbahçe İsmail Kartal ai suoi dirigenti; il tecnico pensa che Krunic sia necessario per il suo stile di gioco. La dirigenza rossonera, tuttavia, non si accontenterà di tale cifra e ritiene il bosniaco incedibile a meno di offerta irrinunciabile.