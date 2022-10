L'Inter si muove sul mercato dei difensori e in vista della prossima stagione dove difficilmente l'assetto difensivo sarà confermato (de Vrij e Skriniar restano in scadenza così come D'Ambrosio e Darmian) sta cercando rinforzi low cost. Fra questi, secondo la stampa turca c'è Caglar Soyuncu, difensore centrale in scadenza con il Leicester e su cui ci sono anche Villarreal e Chelsea.