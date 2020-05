In casa Fenerbahce è fuga dall'attacco. Le big d'Europa hanno acceso i riflettori su Vedat Muriqi e Max Kruse, e il calciomercato in arrivo li vedrà protagonisti. Su Muriqi c'è mezza Europa: in prima fila Lazio e Tottenham, ma il prezzo sembra destinato a lievitare, a causa della folle asta.



MERCATO LAZIO - Come riportano in Turchia, la Lazio dovrà sborsare almeno 20 milioni di euro se vuole punta su Muriqi: Tare sta alzando la posta per Suarez del Watford, che costa la metà. Potrebbe decidere di investire su di lui, lasciando Muriqi agli Spurs. Su Kruse invece ci sono molti club di Bundesliga.