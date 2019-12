Il futuro di Cengiz Ünder può essere lontano da Roma. Secondo il portale turco internethaber.com, il classe '97 ha attirato l'attenzione di Tottenham e Siviglia, disposte ad investire su di lui già a gennaio. L'esterno giallorosso in estate ha prolungato il suo contratto con la Roma ma, complice anche un lungo stop per infortunio, non ha ancora convinto Paulo Fonseca.