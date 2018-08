La cessione di Daniele Rugani al Chelsea è sembrata cosa fatta per larghi tratti di questo mercato estivo. Maurizio Sarri l'aveva richiesto esplicitamente, salvo poi dover fare i conti con due aspetti: la mancanza di concretezza nel presentare l'offerta da parte di Abramovich (sarebbero serviti almeno 50 milioni) e la partenza di Caldara destinazione Milan. Come ricostruisce La Gazzetta dello Sport, Rugani è passato dall'avere la valigia pronta per Londra a tornare fondamentale nel progetto della Juve di Allegri. Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, il contratto del difensore ex Empoli è finito adesso sul tavolo dei rinnovi insieme a quelli di Alex Sandro e Pjanic. Rugani, legato oggi alla Juventus fino al 2021, è destinato a prolungare il suo accordo con un adeguamento dell'ingaggio.