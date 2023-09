Anche a mercato chiuso, c'è chi può ancora decidere il suo futuro e quale sarà la sua prossima squadra. Stiamo parlando degli svincolati, quei calciatori che hanno risolto il loro contratto prima della chiusura del mercato del primo settembre e sono così liberi di trasferirsi e firmare per un club. Tra questi, uno dei più interessanti è sicuramente il Papu Gomez, che ha risolto col Siviglia nei giorni che portavano alla chiusura delle trattative di fine agosto e sta ora riflettendo. Perché a 35 anni ha ancora voglia di giocare e di divertirsi, ma sa che non può prendere una decisione sbagliata in questa fase della sua carriera.



IN ATTESA - Per questo motivo, fino a ora, ha deciso di rifiutare le offerte che gli sono arrivate: club dalla Francia (col Metz in prima fila) e dalla Turchia (col Fatih Karagumruk più deciso degli altri) hanno tentato il fantasista argentino, che però non è stato convinto dai progetti che gli sono stati presentati. Anche gli interessi dall'Arabia Saudita non hanno fatto breccia nel cuore del Papu, che così aspetta e si allena, senza fretta, per farsi trovare pronto quando arriverà la chiamata giusta. In Italia si è parlato tanto del Monza, ma Adriano Galliani ha smentito più volte un possibile arrivo di Gomez ora. Servirà aspettare, con calma il Papu scioglierà le sue riserve e capirà dove tornare a ballare e far ballare come lui.