Intervistato da Fox News, Il principe saudita Mohammed Bin Salman ha parlato delle accuse di sportswashing (ripulirsi la reputazione di stato autocratico attraverso lo sport) rivolte all'Arabia dopo la vasta operazione di acquisti dei club locali in Europa. “Se lo sportswashing aumenta il nostro prodotto interno lordo di un 1%, allora continueremo con lo sportswashing. Non mi interessa (che venga utilizzato il termine 'sportswashing', ndr), abbiamo ottenuto l’1% di crescita del Pil grazie agli investimenti nello sport, e ora puntiamo ad un altro 1.5%. Chiamatela come volete, ma noi continueremo per questa strada”.