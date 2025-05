Dall’Arabia Saudita: Pioli-Al Nassr, rottura vicina. Dove può allenare la prossima stagione

. Il rendimento non all'altezza delle aspettative in campionato (8 punti di distacco dalla vetta) e l’eliminazione della formazione saudita dall’AFC Champions League (controparte asiatica della nostra manifestazione europea) ha lasciato strascichi importanti in casa Al Nassr eIn patria circolano anche voci di un. Rapporto che non dovrebbe, quindi, andare avanti ancora per molto. Come se non bastasse, poi, al termine della conferenza stampa della sfida contro i giapponesi del Kawasaki Frontale,".

, che sta ancora studiando il successore di Claudio Ranieri e il nome dell’ex Milan piace tanto in casa giallorossa. Occhio anche allain caso di mancata conferma di Igor Tudor e al, vista la delicata situazione di Antonio Conte.Il futuro di Pioli, però, è ancorato a una questione burocratica.. Se, invece, non dovesse arrivare l’esonero, il tecnico sarebbe costretto a mantenere la residenza in Arabia Saudita fino alla prima decade di luglio per poter godere integralmente della totale defiscalizzazione del suo ingaggio da 12 milioni di euro più bonus.