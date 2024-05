Dall'Argentina: una sentenza ha sospeso i regolamenti FIFA sugli agenti, i dettagli

AFP via Getty Images

, sancito dal suddetto organismo internazionale ed entrato in vigore nel 2023.Nella loro proposta, i rappresentanti hanno sostenuto che la FIFA intenda impedire e condizionare arbitrariamente l'attività degli agenti calcistici e, in questo modo, avvantaggiare le società calcistiche. Gli elementi che hanno motivato la causa sono la limitazione dei termini contrattuali; il divieto di esclusiva nella rappresentanza; il divieto di rappresentanza dei minori; l'obbligo di pagare le commissioni degli agenti attraverso una stanza di compensazione della FIFA; l'impegno a pubblicare informazioni contrattuali costituite, in molti casi, da segreti commerciali e dati personali.