André Zanotta, direttore tecnico del Dallas Fc, parla a MlsSoccer.com del passaggio di Bryan Reynolds, che ha lasciato i texani per la Roma: "L’affare è stata una montagna russa. Alla fine, siamo molto contenti che sia andato in un club così grande. Non ci aspettavamo una cosa così veloce. Sei mesi fa abbiamo venduto Reggie Cannon ed eravamo sicuri di avere il sostituto in casa, non avevamo bisogno di prendere un altro terzino destro perché per Brian era il momento di farsi avanti. Avevo alte aspettative su di lui, ma non mi aspettavo che dopo 15 partite, all’improvviso avesse tutti questi club a seguirlo. È stato Tiago Pinto a riprendere i contatti con il calciatore, da parte nostra mancavano solo pochi dettagli. Alla fine, abbiamo pensato che questo fosse il meglio per noi e per Bryan: la Roma ha vinto la corsa. Bryan è un ottimo ragazzo e un grande talento, sono molto felice per lui e sono sicuro che a Roma farà bene. Sarà divertente guardarlo"