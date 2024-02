Dall'Austria agli Stati Uniti, dove il mercato è ancora aperto: che occasioni per Muriel e non solo...

Alle 20 di giovedì 1° febbraio è andata ufficialmente in archivio la finestra invernale del calciomercato per la stagione 2023/2024 per quanto riguarda l’Italia ed entro la mezzanotte sono stati chiusi i battenti pure in Inghilterra, Germania, Francia e Spagna. Se l’Europa dà l’arrivederci al prossimo 1° luglio, quando sarà nuovamente tempo di definire trattative in entrata e in uscita, in diverse parti del mondo la possibilità di portare a termine affari rimane aperta e questo può rappresentare l’occasione anche per i club di Serie A di concludere alcuni trasferimenti per i giocatori considerati in esubero.



DALLA TURCHIA ALLA SVIZZERA - Scandagliando le date di chiusura del mercato di alcune delle principali realtà che rimangono operative in questi giorni e nelle prossime settimane, chi vede la scadenza più imminente è l’Austria, che termina il 6 febbraio, con la Turchia che conclude il 9 febbraio a seguire e che vede le sue squadre ancora molto attive - un esempio è il Galatasaray campione in carica che sta definendo il sostituto di Boey, passato al Bayern Monaco - per arrivare ad un altro mercato che in questa sessione ha guardato con particolare interesse al campionato italiano come la Svizzera, che chiude il 15 febbraio. Dopo l’approdo di Simone Pafundi al Losanna, anche per il milanista Davide Bartesaghi si era aperta la prospettiva di continuare il suo percorso di crescita nel massimo campionato elvetico, salvo poi preferire restare in rossonero, dove rimane una risorsa per la prima squadra come alternativa a Theo Hernandez senza dimenticare la possibilità di dare una mano alla Primavera di Abate.



MURIEL E NON SOLO - Cambiando latitudini e continente, occhio agli Emirati Arabi, che offrono occasioni e contratti economicamente importanti a calciatori disposti ad uscire dai radar del grande calcio fino al 21 febbraio, mentre nei principali campionati sudamericani - Argentina e Brasile - le scadenze sono rispettivamente fissate il prossimo 18 febbraio ed il 7 marzo. L’ultima realtà nella lista è rappresentata dagli Stati Uniti e dall’MLS, che prende il via il prossimo 22 febbraio ma che mantiene aperta fino al 23 aprile la possibilità di intervenire sul mercato. Per esempio Orlando City, franchigia nella quale ha concluso la sua carriera l’ex stella del Milan Ricardo Kakà e hanno giocato altri due ex rossoneri come Alexandre Pato e Antonio Nocerino, ha messo nel mirino il centravanti dell’Atalanta Luis Muriel, in scadenza di contratto la prossima estate.









Ecco il riepilogo delle principali date da tenere in considerazione:









Austria: chiusura 6 febbraio.



Australia: chiusura 7 febbraio.



Turchia: chiusura 9 febbraio.



Romania: chiusura 12 febbraio.



Ungheria: chiusura 14 febbraio.



Croazia: chiusura 15 febbraio.



Svizzera: chiusura 15 febbraio.



Serbia: chiusura 16 febbraio.



Argentina: chiusura 18 febbraio.



Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.



Polonia: chiusura 22 febbraio.



Russia: chiusura 22 febbraio.



Cina: chiusura 28 febbraio.



Brasile: chiusura 7 marzo.



Ucraina: chiusura 12 marzo.



Giappone: chiusura 27 marzo.



Svezia: chiusura 28 marzo.



Norvegia: chiusura 3 aprile.USA: chiusura 23 aprile.