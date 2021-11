Lunedì di post campionato ma anche pre, perché domani si torna in campo per il turno infrasettimanale. Tanto campo ma anche mercato nella nostra nuova diretta Twitch in programma oggi dalle 18.30.Con il nostro inviato di Milanparleremo del brutto ko dei rossoneri contro il Sassuolo ma anche del rinnovo di Pioli e delle prossime mosse di mercato. Grande caos in casa Juve, dove a tenere banco è il caso plusvalenze e bilanci: ne parleremo con l'inviato a Torino. Poi? Ah sì, la capolista: il Napoli di Spalletti vince anche senza Osimhen con un Mertens formato top player. Ce ne parlerà, nostro inviato in casa azzurra. Occhi puntati anche sull'Atalanta: l'inviata a Bergamoci racconterà tutti i segreti di Gasperini, nominato allenatore del mese in Serie A.