All Together Now continua a riscuotere grandi successi di audience. La trasmissione di Mediaset in cui un gruppo di cantanti si esibisce di fronte a un muro umano composto da 100 personaggi del mondo della musica e dello spettacolo è anche in questa stagione da record. Condotto da Michelle Hunziker e con 4 giudici illustri come Anna Tatangelo, Rita Pavone, J Ax e Francesco Renga, sta mettendo in luce grandi talenti musicali.



Oltre alla splendida conduttrice svizzera e all'altrettanto incantevole e agguerrita ex-compagna di Gigi D'Alessio (memorabile la lite con la Pavone proprio sull'argomento) nel muro sono presenti anche molti volti legati al mondo del pallone. In primis Silvia Provvedi nota ex del calciatore dell'Atalanta Gollini insieme alla gemella Giulia del duo Le Donatella. Poi l'ex gieffina Melita Toniolo e l'ex volto di Milan Channel Elisa Scheffler. Ma anche l'ex letterina Alessia Fabiani, Georgia Mos e Marcella Ovani (ex-Lollipop).



Ecco alcuni dei loro scatti più sexy nella nostra gallery.