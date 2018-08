Si fa sempre più intricata la situazione legata al futuro di Mario Balotelli. A 9 giorni dalla chiusura del mercato in Italia, l'attaccante della Nazionale non ha ancora cambiato maglia e continua ad allenarsi da separato in casa con il Nizza di Patrick Vieira. L'ex centrocampista di Juventus e Inter sa di non poter contare su Balotelli in vista della nuova stagione, anche se al momento non sono arrivate offerte in grado di soddisfare le richieste del club transalpino e del calciatore.



MARSIGLIA - Balotelli sembrava destinato a vestire la maglia del Marsiglia. Il calciatore, richiesto dal tecnico Rudi Garcia, si era recato poche settimane fa nel centro sportivo del club per incontrare il presidente Jacques-Henri Eyraud. Una mossa che aveva fatto infuriare Vieira, compromettendo il rapporto tra i due. La trattativa con l'OM ha subito un forte rallentamento in seguito alla richiesta di 10 milioni per il cartellino da parte del Nizza con il calciatore che è tornato ad allenarsi con il club rossonero con due settimane di ritardo.



LA SERIE A - Parma e Torino. Sono questi i club che sognano di riportare Balotelli in Italia. Un ritorno difficile, quasi impossibile, dal punto di vista economico. Se i costi legati al calciatore tra trasferimento e ingaggio sono fuori dalla portata degli emiliani, il Torino sogna di formare la coppia Balotelli-Belotti, ma deve necessariamente liberare qualche posto in avanti. Intanto Raiola continua a lavorare per evitare che l'attaccante della Nazionale resti a Nizza: Balotelli ha infatti già dichiarato apertamente di voler cambiare aria, con il rapporto con l'ambiente che è compromesso. Appena 9 giorni per un rimettersi in gioco e tornare in Serie A; in caso contrario, Balotelli avrà tempo fino al 31 agosto per trovarsi una nuova sistemazione tra Francia e Spagna, rimandando ancora una volta il ritorno in Italia.