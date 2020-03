che ha in mente l'amministratore delegato Ivan Gazidis. Merito anche delle intuizioni dell'attuale direttore sportivo Frederic Massara e del responsabile dell'area scouting Ivan Moncada. Tra i nomi finiti recentemente sotto la lente di ingrandimento c'è anche quello del- Solo, ma sufficienti per attirare le attenzioni della società rossonera. Ambidestro,. Usa con destrezza entrambi i piedi, ama giocare ad alta intensità e sa "farsi sentire" nei contrasti: qualità che lo rendono un profilo molto completo in prospettiva, consentendogli di agire anche come mezz'ala in un ideale centrocampo a tre., punto di forza del Borussia Dortmund e della nazionale dei Diavoli Rossi.- Consapevole dei suoi mezzi, maturato prima degli altri perché cresciuto in ambienti frequentati da ragazzi più grandi di lui, ha abbandonato ben presto i divertimenti tipici dei teenager ("Giocavo tante ore a Call of Duty sulla Playstation") per pensare al calcio con grande dedizione e serietà: ", dove voglio continuare a crescere", ha dichiarato qualche settimana fa a Het Nieuwsblad. In scadenza di contratto a giugno 2022, Vranckxnella mediana rossonera. Ama il rapper statunitense Meek Mill per caricarsi prima delle partite,, del quale cerca di catturare ogni segreto attingendo ai tanti video presenti in rete.