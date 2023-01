Sette punti, zero vittorie e otto punti (almeno) da recuperare per restare in Serie A. Sono i numeri preoccupanti della, che rischia di abdicare all’ipotesi salvezza quando non siamo nemmeno al giro di boa. Serve un miracolo, e lo sa bene pure la società presieduta dal patron, che dopo aver silurato, ha scelto di affidarsi ad un tecnico espero in materia:- Ballardini appunto, uno che sa come raddrizzare situazioni a dir poco storte, specialmente se in corsa. I numeri in tal senso parlano chiaro: il 58enne,, è riuscito a portare la ‘nave in porto’, sempre entrando nel bel mezzo della stagione. Il tutto ben due volte sulla panchina del, due volte su quella del: con i rosanero in particolare, era stato primae poi richiamato. La sua specialità però Ballardini l’ha messa in luce specialmente alla guida del: lì l’ex tecnico die Sambenedettese ha firmato diverse imprese, ben quattro. Un rapporto di amore e odio quello con i rossoblù e l’ex numero uno, conclusasi definitivamente nel novembre del 2021 con l’esonero causa penultimo posto in classifica.- L’unico fallimento risale al 2014 con la panchina del: sostituiscea gennaio ma non riesce ad evitare la retrocessione con una giornata di anticipo. Un brutto colpo, che arriva cinque anni dopo il punto più alto della sua carriera: la Supercoppa Italiana vinta a Pechino con la(era il 2009) controdi Josè Mourinho, Campione d’Italia. Decisivie Rocchi. Adesso il ritorno in panchina dopo oltre un anno: non c’è un trofeo in ballo, ma portare questaalla salvezza varrebbe uno Scudetto. O forse anche di più.