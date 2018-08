Diego Perotti continua a lavorare a parte in vista della sfida contro il Milan di domani sera. La presenza dell'argentino, out contro Torino e Atalanta a causa di un problema alla caviglia, a San Siro è in forte dubbio, con l'ex Siviglia che potrebbe tornare in gruppo durante la sosta e preparare al meglio la sfida dell'Olimpico contro il Chievo Verona. Perotti spera ancora di esserci, in una sorta di 'sliding doors': in estate, l'esterno giallorosso poteva finire proprio in rossonero nella trattativa per portare Suso nella Capitale. La Roma provato poi a imbastire una trattativa slegata allo spagnolo, proponendolo al Milan, che ha prontamente risposto no, alla luce della permanenza proprio di Suso alla corte di Gattuso.



CONCORRENZA - Nonostante nell'ultima sessione di mercato l'addio ai giallorossi non si sia concretizzato, il futuro di Perotti potrebbe essere ancora lontano da Roma. Se nella passata stagione l'argentino rappresentava una certezza a sinistra nel tridente di Di Francesco, quest'anno gli arrivi di Kluivert e Pastore hanno complicato le cose, con l'allenatore giallorosso che studia nuove soluzione tattiche: oltre alla concorrenza dei due e di El Shaarawy, Di Francesco sta infatti anche pensando a un cambio di modulo, con il Flaco alle spalle di Dzeko e Schick. Una scelta che può tagliare definitivamente fuori Perotti.



FUTURO - Il mancato arrivo di Malcom ha cambiato i piani di Monchi, deciso a rinforzare il reparto offensivo con il brasiliano per poi cedere Perotti, nel mirino di Valencia, Siviglia e Villarreal. Sfumato l'ex Bordeaux, il club giallorosso ha deciso di rifiutare le proposte per l'argentino, in scadenza nel 2021. Il futuro dell'argentino è tutto da scrivere: non mancano di certo gli estimatori in Liga, mentre il calciatore ha più volte fatto sapere di voler chiudere la carriera in patria, al Boca Juniors, club in cui ha già militato nel 2014.



@AleDeFelice24