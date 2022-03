Futuro lontano dalla Russia per Khvicha Kvaratskhelia. Il talentuoso esterno offensivo georgiano lascerà il Rubin Kazan già nei prossimi giorni, dopo gli impegni amichevoli con la sua nazionale contro Bosnia-Erzegovina e Albania. In attesa di un trasferimento in una big, fino al 30 giugno si trasferirà momentaneamente in un altro club, con l'ok della Fifa che lo scorso 8 marzo - con un comunicato - ha sospeso i contratti dei calciatori e degli allenatori stranieri impiegati nei campionati russo e ucraino. Manca ancora l'ufficialità, ma la sua prossima squadra fino all'estate sarà la Dinamo Batumi.



ITALIA - Il Rubin Kazan, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024, è disposto ad ascoltare offerte, il prezzo di partenza è di 15 milioni di euro. Accostato al Milan, che non è però mai andato oltre una richiesta di informazioni, Kvaratskhelia è un obiettivo del Napoli, che sta pensando a lui per sostituire Insigne, che da luglio sarà un nuovo giocatore del Toronto FC in Mls. In questa stagione il 21enne georogiano, tentato dal trasferimento in Serie A, ha giocato 19 partite con 2 gol e 5 assist. Su di lui c'è anche il forte interesse del Tottenham.