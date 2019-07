"Sento di essere arrivato a un momento della mia carriera in cui potrei voler provare qualcosa di nuovo. Ho il più profondo rispetto per la mia storia al Tottenham, mi piacerebbe però provare qualcos'altro". Sono passati quasi due mesi ma la posizione di Christian Eriksen non è cambiata. Vuole andare via, vuole lasciare gli Spurs, per questo motivo non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2020, per questo motivo, in queste settimane, si è più volte confrontato con il suo agente per trovare una soluzione. Lo scenario non è semplice, da una parte c'è la volontà chiara del danese, dall'altra c'è il Tottenham che entro l'8 agosto, deadline del mercato in entrata in Premier League, deve trovare un club che possa accontentare le sue richieste economiche e soprattutto deve acquistare il sostituto.



MILAN, NESSUNA CHANCE - Eriksen può partire, c'è l'ok anche da parte di Levy, ma al momento il prezzo non è cambiato: 70 milioni di euro. Una cifra monstre per un giocatore che va in scadenza tra meno di dodici mesi, che nessuno al momento vuole pagare. Né il Real Madrid, che ha scelto di virare su Pogba, né il Milan, al quale Eriksen è stato accostato dalla stampa spagnola, ma per il quale al momento non c'è nessuna trattativa in piedi per ovvie ragioni di costi. No way, per dirla all'inglese, gli unici club che possono arrivare all'ex talento dell'Ajax sono il Manchester United, anche con l'arrivo di Milinkovic-Savic, e la Juventus, che da tempo ha il nome sul suo taccuino.



LA POSIZIONE DELLA JUVE - Eriksen, non è mistero, piace a Paratici e a Sarri, che vuole un centrocampista in grado di cambiare passo con il vizio del gol, le percentuali del suo arrivo al momento sono però basse. Per il costo del cartellino e per il fatto che la Juve, tra centrocampo e attacco, ​è in sovraffollamento. Lo scenario potrebbe cambiare se dovesse partire qualcuno (Khedira, Higuain, Kean e Matuidi sono sul mercato) o se Dybala decidesse di valutare la proposta degli Spurs. L'argentino al momento ha altre priorità: parlare con Sarri e capire se ha futuro in bianconero.