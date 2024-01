Dall'Inghilterra, Everton su Weah: la posizione della Juventus

L'Everton ha fatto un tentativo per Timothy Weah. Secondo quanto riportato dal The Guardian, il club inglese ha infatti sondato il terreno per il prestito dell'esterno arrivato alla Juventus la scorsa estate, ma la potenziale trattativa è stata bloccata sul nascere proprio dal calciatore. Lo statunitense, figlio d'arte, ha infatti rifiutato e non ci saranno dunque i margini per andare avanti, con il giocatore che vuole giocarsi le sue carte a Torino nella seconda parte della stagione.



Dopo il suo arrivo dal Lille per 10 milioni di euro più uno di bonus dello scorso 1 luglio, Weah è partito titolare nelle prime due giornate dell'attuale Serie A, con Allegri che poi lo ha utilizzato con meno frequenza dall'inizio, anche a causa di un infortunio alla coscia che lo ha tenuto ai box dal 5 novembre al 15 dicembre. In totale l'esterno ha messo insieme 17 presenze in campionato e due in Coppa Italia, segnando il suo primo gol nel trofeo nazionale, ma è ancora a quota zero in Serie A.